Валентина Матвиенко: 24 страны хотят стать членами БРИКС

Фото: Динар Фатыхов

В интервью телеканалу «Россия 24» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что 24 государства заинтересованы во вступлении в БРИКС. Она также отметила, что деятельность организации вызывает раздражение и даже ревность у США и Запада.

По словам Матвиенко, западные страны пытаются оказывать давление на государства, которые хотят присоединиться к БРИКС, но остановить формирование многополярного мира невозможно. Процесс стремления стран к суверенности уже запущен, и его не остановить, подчеркнула политик.

Отметим, страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте. В ближайшее время ее создание маловероятно, однако движение в этом направлении очевидно.