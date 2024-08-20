Правкомиссия одобрила проект о списании долгов участникам СВО

Фото: Мария Зверева

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о списании кредитов и долгов по ЖКХ для участников специальной военной операции. Эта мера будет применяться к военнослужащим, получившим государственные награды, а также к тем, кто погиб или был уволен со службы по возрасту или по истечении контракта.

— Законопроект предусматривает дополнительные меры поддержки для лиц, проходящих или проходивших военную службу в районах проведения СВО, и членам их семей. В частности, предлагается расширить перечень оснований для прекращения обязательств военнослужащего или его супруги (супруга) по кредитному договору, — уточняет РИА «Новости».

Эта мера будет применяться в случае гибели военнослужащих во время выполнения задач в период проведения специальной военной операции или после этого периода, но из-за увечья или заболевания, полученных во время спецоперации.

Эта мера будет применяться в случае гибели военнослужащих во время выполнения задач в период проведения специальной военной операции или после этого периода, но из-за увечья или заболевания, полученных во время спецоперации. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также она будет распространяться на случаи, когда суд признает военнослужащего умершим.

В середине июля Минобороны предложило ввести справку об участии в СВО для упрощения получения мер поддержки.

Олег Исаков