Военнослужащие с детьми-инвалидами получат право на внеочередное жилье

Фото: Максим Платонов

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в Комитет по обороне законопроект, предоставляющий военнослужащим с детьми-инвалидами внеочередное право на получение жилья.

— Сейчас такое право есть у полицейских и сотрудников Росгвардии, справедливо распространить его и на семьи военнослужащих. Поддержка солдат и офицеров, их семей — приоритет для Государственной Думы, — заявил Володин.

Законопроект направлен на обеспечение справедливого отношения к военнослужащим и их семьям, нуждающимся в жилье.

Напомним, что Министерство обороны разрабатывает нормативные акты, которые позволят бойцам СВО проходить реабилитацию со своими семьями. Об этом в ходе работы в войсках Центрального военного округа сообщила статс-секретарь — замминистра обороны Анна Цивилева.

Анастасия Фартыгина