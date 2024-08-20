Военнослужащие с детьми-инвалидами получат право на внеочередное жилье
Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в Комитет по обороне законопроект, предоставляющий военнослужащим с детьми-инвалидами внеочередное право на получение жилья.
— Сейчас такое право есть у полицейских и сотрудников Росгвардии, справедливо распространить его и на семьи военнослужащих. Поддержка солдат и офицеров, их семей — приоритет для Государственной Думы, — заявил Володин.
Законопроект направлен на обеспечение справедливого отношения к военнослужащим и их семьям, нуждающимся в жилье.
Напомним, что Министерство обороны разрабатывает нормативные акты, которые позволят бойцам СВО проходить реабилитацию со своими семьями. Об этом в ходе работы в войсках Центрального военного округа сообщила статс-секретарь — замминистра обороны Анна Цивилева.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.