Экс-защитник УНИКСа Сергей Полстянов перешел в ижевский клуб «Купол-Родники»

Фото: Динар Фатыхов

Защитник УНИКСа Сергей Полстянов, который в минувшем сезоне выступал на правах аренды в ижевском клубе «Купол-Родники», покидает УНИКС. Теперь он продолжит свою карьеру в удмуртской команде.

12 августа клуб объявил о подписании контракта с новым разыгрывающим — 34-летним американцем Тони Тейлором. Срок действия соглашения рассчитан до конца чемпионата-2024/25



Рената Валеева