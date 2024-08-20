В Татарстане готовы трудоустроить 1,5 тысячи человек из Курской и Белгородской областей на случай ЧП

Фото: Максим Платонов

КАМАЗ сообщил в Министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана о готовности трудоустроить 1,5 тыс. жителей Курской и Белгородской областей на случай чрезвычайных ситуаций.

Компании в первую очередь нужны рабочие руки и инженерно-технический персонал.

— С руководителями у нас проблем нет, — заметил директор департамента по связям с общественностью ОАО «КАМАЗ» Олег Афанасьев.

По словам главы кадрового агентства «Бизнес-партнер» Юлии Касиловой, в последнее время руководители предприятий Курска и Белгорода начали откликаться на вакансии промышленных производств Татарстана. Например, на должность руководителя нового машиностроительного предприятия за пределами Казани претендовали несколько соискателей из этих городов, но работодатель отдал предпочтение татарстанскому топ-менеджеру. Подробнее — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина