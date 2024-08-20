Предприятия Татарстана испытывают дефицит инженерно-технических работников
Несмотря на рекордно низкий уровень безработицы в Татарстане (0,21—0,27%), по данным Минтрудсоцзащиты республики, предприятия все еще испытывают острый дефицит инженерно-технических кадров.
Казанский пороховой завод, КМПО и Казанский авиационный завод — лишь некоторые примеры предприятий, регулярно публикующих объявления о поиске сотрудников. Количество вакантных рабочих мест достигает минимум 100.
Наиболее востребованы:
- токари;
- фрезеровщики;
- термисты;
- слесари по контрольно-измерительным приборам (КИП).
Рост числа вакансий опережает спрос на рынке труда, заставляя предприятия конкурировать за кадры с логистическими центрами и торговыми сетями. Особенно остро проблема ощущается в муниципальных образованиях, где молодежь после окончания школы уезжает в города-миллионники с более высокими зарплатами. Подробнее о дефиците кадров — в материале «Реального времени».
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