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Предприятия Татарстана испытывают дефицит инженерно-технических работников

10:39, 20.08.2024
Предприятия Татарстана испытывают дефицит инженерно-технических работников
Фото: Максим Платонов

Несмотря на рекордно низкий уровень безработицы в Татарстане (0,21—0,27%), по данным Минтрудсоцзащиты республики, предприятия все еще испытывают острый дефицит инженерно-технических кадров.

Казанский пороховой завод, КМПО и Казанский авиационный завод — лишь некоторые примеры предприятий, регулярно публикующих объявления о поиске сотрудников. Количество вакантных рабочих мест достигает минимум 100.

Наиболее востребованы:

  • токари;
  • фрезеровщики;
  • термисты;
  • слесари по контрольно-измерительным приборам (КИП).

Рост числа вакансий опережает спрос на рынке труда, заставляя предприятия конкурировать за кадры с логистическими центрами и торговыми сетями. Особенно остро проблема ощущается в муниципальных образованиях, где молодежь после окончания школы уезжает в города-миллионники с более высокими зарплатами. Подробнее о дефиците кадров — в материале «Реального времени».

Анастасия Фартыгина

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