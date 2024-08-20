Наиль Якупов: «Из русских в «Куньлуне» только тренеры, персонал и три игрока»

Фото: Динар Фатыхов

Нападающий «Куньлуня» Наиль Якупов рассказал, на каком языке общаются игроки и тренеры в китайском клубе.

— Из русских у нас только тренеры, персонал и три полевых игрока. Все идет на английском, — сказал хоккеист в интервью Allhockey.ru.





Наиль Якупов является уроженцем Нижнекамска. В прошлом сезоне нападающий выступал за «Нефтехимик», в котором набрал 19 (8+11) очков в 31 матче регулярного чемпионата КХЛ.

Летом в статусе свободного агента Якупов мог перейти в «Ак Барс», но стороны не договорились об условиях контракта. В августе 30-летний хоккеист подписал соглашение с китайским клубом «Куньлунь».

В 2012 году Якупов был выбран под 1-м номером на драфте НХЛ. В Северной Америке нападающий выступал с 2012 по 2018 годы.

Зульфат Шафигуллин