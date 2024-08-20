С апреля по июнь мошенники украли почти 4,8 млрд рублей с банковских счетов граждан и компаний

В апреле — июне 2024 года банки зафиксировали почти 257 тыс. мошеннических операций, что на 14,9% меньше, чем в среднем за предшествующие четыре квартала, сообщает пресс-служба Банка России.

Несмотря на то, что количество операций без добровольного согласия клиентов сократилось, объем потерь примерно на четверть превышает средний показатель за предшествующий период.

На фоне сокращения количества операций с признаками мошенничества наблюдается значительный рост атак, которые предотвратили банки. Они отразили 16,3 млн попыток злоумышленников похитить деньги клиентов на общую сумму 2,3 трлн рублей. Эти показатели почти в полтора раза больше средних значений за предыдущий период.

Во II квартале мошенникам удалось украсть со счетов граждан и компаний около 4,8 млрд рублей. Это почти на четверть больше среднего показателя за предшествующие четыре квартала.

Напомним, в России появились сайты, предлагающие купить цифровой рубль — новую форму валюты, которая сейчас находится в стадии пилота. Однако эксперты предупредили: эти ресурсы могут быть мошенническими и красть доступ к банковским счетам пользователей.

Рената Валеева