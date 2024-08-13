Россиян предупредили, как не стать жертвой мошенников в работе с цифровым рублем

В России появились сайты, предлагающие купить цифровой рубль — новую форму валюты, которая сейчас находится в стадии пилота.

Однако эксперты предупредили: эти ресурсы могут быть мошенническими и красть доступ к банковским счетам пользователей.

Замдиректора центра мониторинга внешних цифровых угроз ГК «Солар» Александр Вураско рассказал «Газете.Ru», что на одном из обнаруженных фишинговых сайтов предлагается ввести данные от личного кабинета своего банка для получения доступа к цифровому рублю.

По итогу жертва не только не получит новую валюту, но и подарит мошенникам доступ к своим банковским счетам.

Для дополнительной защиты рекомендуется использовать антивирусное программное обеспечение. Олег Исаков / Создано с помощью нейросети Kandinsky

Эксперты подчеркивают, что создание таких сайтов пока не носит массовый характер, однако их количество может увеличиться. Поэтому россиянам рекомендуют пользоваться исключительно официальными ресурсами, проверять точный адрес сайта через поисковик, не предоставлять личные данные, включая коды двухфакторной аутентификации, на подозрительных сайтах и в разговоре с незнакомыми людьми.

Напомним, что 24 июля 2023 года президент подписал закон, который необходим для внедрения цифрового рубля. В пилотном проекте клиенты и сотрудники банков тестировали открытие таких кошельков, а также переводы и платежи с реальными деньгами.



Олег Исаков