Перспективы российского битумного рынка: модернизация НПЗ и экологическая трансформация

Фото: предоставлено пресс-службой ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ–БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Руководитель битумного бизнеса «Газпром нефти» Дмитрий Орлов в интервью «Интерфаксу» отметил ключевые тенденции развития российского битумного рынка и обозначил направления, которые будут способствовать его дальнейшему росту.

По словам Орлова, российский битумный рынок за последние годы значительно вырос благодаря масштабной модернизации нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Это позволило существенно повысить технологический уровень отечественной отрасли и сделать ее конкурентоспособной на мировом рынке. Большинство крупных российских НПЗ теперь не только соответствуют международным стандартам, но и во многом их превосходят.

Одним из ключевых направлений развития является увеличение производства полимерно-битумных вяжущих (ПБВ). Их доля на российском рынке уже превысила 15%, что свидетельствует о значительном росте спроса на этот продукт, особенно в сфере дорожного строительства. Дмитрий Орлов подчеркнул, что в ближайшие годы ожидается дальнейший рост объемов производства ПБВ, что будет способствовать улучшению качества дорожных покрытий и их долговечности.

Руководитель битумного бизнеса «Газпром нефти» Дмитрий Орлов отметил ключевые тенденции развития российского битумного рынка. предоставлено пресс-службой ООО «ГАЗПРОМНЕФТЬ–БИТУМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

Не менее важное направление — экологическая трансформация производства. В «Газпром нефти» активно внедряются новые технологии, направленные на снижение экологического воздействия производства битумов. Например, компания разрабатывает решения по использованию вторично переработанных материалов, таких как автомобильные масла и пластиковая упаковка, в производстве модифицированных битумов. Это не только способствует решению экологических проблем, но и открывает новые возможности для переработки и использования вторичных ресурсов.

«Газпром нефть» связывает свои перспективы с углублением переработки нефти и созданием высокотехнологичных битумопроизводных продуктов, которые смогут обеспечить новые стандарты качества и экологической безопасности в дорожном строительстве. В компании также прогнозируют рост объемов российского рынка битумов до 8,5 млн тонн к 2030 году, при этом доля ПБВ может достичь 1,7 млн тонн.

Таким образом, развитие битумного бизнеса «Газпром нефти» идет в русле современных мировых трендов, включая усиление технологичности и экологичности производства, что позволяет компании оставаться одним из лидеров отрасли.

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