В Казани с начала года произошло 14 ДТП с участием электросамокатов

Фото: Ринат Назметдинов

В Казани за первые семь месяцев этого года зафиксировано 14 ДТП с участием СИМ. В результате один человек погиб, еще 13 получили травмы, трое из них — дети. Эту информацию сообщил врио начальника ОГИБДД УМВД России по Казани Артур Газизов на заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

— Все мы регулярно становимся свидетелями того, как несовершеннолетние на электросамокатах пересекают проезжую часть по пешеходным переходам, не спешившись, передвигаются на одном электросамокате по два-три человека, — передает пресс-служба исполкома города слова Газизова.

Руководитель исполкома Рустем Гафаров заявил, что директоров сервисов доставки необходимо привлекать к ответственности в случае, если курьеры, передвигаясь на электросамокатах, не знают ПДД или нарушают их.

Сотрудники Госавтоинспекции за семь месяцев текущего года составили около 800 административных материалов по привлечению к ответственности нарушителей на СИМ.

Для снижения аварийности Гафаров поручил провести анализ количества ДТП на одну единицу СИМ и определить дополнительные меры. Он предложил усилить работу по недопущению несовершеннолетних к управлению электросамокатами.

— В свою очередь, пользователи СИМ должны четко понимать, что нарушение правил влетит им в копеечку, не говоря уже об угрозе жизни и здоровью как самого самокатчика, так и других участников дорожного движения, — резюмировал он.

Напомним, с начала сезона в Казани заблокировано 1,8 тыс. аккаунтов взрослых пользователей сервиса проката электросамокатов. Это те пользователи, которые регулярно нарушают правила дорожного движения при использовании самокатов: не спешиваются на пешеходных переходах, ездят по проезжей части и тротуару (при наличии велодорожной инфраструктуры), портят самокаты или городское имущество.

Рената Валеева