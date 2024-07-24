С начала сезона в Казани заблокировали 1,8 тысячи аккаунтов электросамокатчиков

Фото: Предоставлено МТС Юрент

С начала сезона в Казани заблокировано 1,8 тысячи аккаунтов взрослых пользователей сервиса проката электросамокатов. Это те пользователи, которые регулярно нарушают правила дорожного движения при использовании самокатов: не спешиваются на пешеходных переходах, ездят по проезжей части и тротуару (при наличии велодорожной инфраструктуры), портят самокаты или городское имущество.

Кроме того, сервис блокирует несовершеннолетних пользователей, сообщили «Реальному времени» в МТС Юрент. Их выявляют с помощью сервиса идентификации МТС ID. Информация о дате рождения пользователя передается при аутентификации в приложении кикшеринга в зашифрованном виде в привязке к номеру телефона аккаунта. В Казани уже заблокировано около 250 таких аккаунтов, и сервис продолжает их выявлять.

Всего с начала сезона компания выписала около 12 тысяч штрафов в Казани. Чаще всего штрафы выписываются за неспешивание на пешеходных переходах и неправильную парковку.

Председатель Комитета по транспорту исполкома Казани Алексей Сидоров заявил РИА «Новости», что Казань пока не собирается отказываться от использования электросамокатов.

Рената Валеева