Татарстан попал в пятерку лидеров по объему выдачи кредитов на покупку товаров

Фото: Роман Хасаев

В июле полная стоимость кредита (ПСК) в POS-кредитовании составила 20,64%. Это минимальное значение с начала 2024 года. По сравнению с июнем количество выдач товарных кредитов сократилось на 7%, а объем вырос на 6%. Средний чек товарного кредита увеличился на 50% — до 91 тыс. рублей. Средний срок кредитования вырос с 1 года 1 месяца до 1 года 9 месяцев, передает ТАСС со ссылкой на Объединенное кредитное бюро.

По итогам семи месяцев 2024 г. россияне оформили 3,27 млн товарных кредитов на сумму 245,88 млрд рублей. Это на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, но на 21% больше по объему. В топ-5 регионов по объему выдач POS-кредитов вошли Москва, Московская область, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Татарстан.

Средний размер POS-кредита вырос в большинстве регионов. Максимальный прирост отмечается в Удмуртии (+62%), наибольшее снижение — в Ингушетии (-15%).

Самые крупные товарные кредиты оформляли в июле жители Ненецкого АО — в среднем на 134 тыс. рублей, Тувы — 132 тыс. рублей, Чувашии — 125 тыс. рублей, Татарстана — 117 тыс. рублей, и Карачаево-Черкесии — 116 тыс. рублей.

К тому же предприниматели республики получили более 362 млн рублей в виде микрозаймов, что позволило войти в пятерку лидеров по объему микрокредитования среди регионов России.

Рената Валеева