На место боевого слаживания батальона «Батыр» от правительства республики привезли гуманитарную помощь

На место боевого слаживания батальона «Батыр» от правительства республики привезли гуманитарную помощь. В фурах — саперные лопаты, дизельные генераторы и многое другое, что понадобится бойцам в зоне специальной военной операции. Стоимость оборудования составила 50 млн рублей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Помощь доставили по поручению раиса Татарстана Рустама Минниханова. От имени главы республики и правительства слова поддержки контрактникам выразил помощник премьера Владимир Маистренко.

Батыр — третий по счету именной батальон, который сформировали в Татарстане. За плечами многих бойцов опыт участия в боевых действиях, но есть и те, кто отправится на службу впервые. Среди них казанец с позывным «Гарри Поттер». Он подписал контракт месяц назад. Его привлекли специальные льготы и выплаты, а также гарантированное сохранение рабочего места.

Батальон «Батыр» сформирован в основном из жителей Татарстана, но сюда попали и жители других регионов, подписавшие контракт в нашей республике. Кроме единовременной выплаты до 1,7 млн рублей, каждый доброволец получает всю нужную амуницию и снаряжение.

Сейчас бойцы проходят боевое слаживание: их обучают стрелковому бою и тактической медицине. В зоне СВО батальон будет охранять и удерживать освобожденные территории. По планам военных подготовка будет идти примерно неделю.

Разиль Самигуллин