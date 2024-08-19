Банк России опубликовал курс валют на 20 августа
Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 20 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.
Цена юаня поднялась на 0,07 рубля, доллар также вырос в цене на 0,64 рубля, евро подорожал на 1,1 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:
- юань — 12,12 рубля;
- доллар — 89,54 рубля;
- евро — 98,94 рубля.
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