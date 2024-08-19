Новости экономики

12:06 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Банк России опубликовал курс валют на 20 августа

17:05, 19.08.2024
Банк России опубликовал курс валют на 20 августа
Фото: Анна Сейтумерова

Банк России опубликовал официальный курс валют на вторник, 20 августа. По отношению к основным денежным единицам рубль ослабил позиции.

Цена юаня поднялась на 0,07 рубля, доллар также вырос в цене на 0,64 рубля, евро подорожал на 1,1 рубля. Стоимость валют выглядит следующим образом:

  • юань — 12,12 рубля;
  • доллар — 89,54 рубля;
  • евро — 98,94 рубля.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

ЭкономикаФинансыБанки

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть578.9
  • Нижнекамскнефтехим88.65
  • Казаньоргсинтез94.4
  • КАМАЗ129.6
  • Нижнекамскшина51.8
  • Таттелеком0.783