75% таксистов не успевают получить разрешения на работу к 1 сентября

Фото: Максим Платонов

75% водителей такси не оформили необходимые для работы документы. К 1 сентября в России вступят в силу новые правила для таксистов, требующие обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Об этом сообщили «Известия».

Организация «Цифровой мир» обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с предложением перенести дату вступления в силу новых правил. Однако Минфин не согласился с этим предложением, настаивая на важности усиления страховой защиты пассажиров.

Согласно данным Минтранса, разрешение на работу в такси получили только 25% от общего числа водителей, что составляет около 600 тыс. человек.

Из-за отсутствия инфраструктуры для оформления разрешений самозанятые таксисты испытывают наибольшие сложности. Это грозит дефицитом водителей на рынке, так как с 1 сентября сотрудники ГИБДД получат право проверять сотрудников такси на наличие полиса ОСГОП.

Закон уже вызвал серьезные изменения в отрасли, более 1 млн водителей оказались в «серой зоне», — заявил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

Олег Павлов, глава Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», сообщил, что порядок получения разрешений автоматизирован, однако, несмотря на сжатые сроки, многие водители не успевают оформить документы.

Напомним, Кабмин Татарстана может определить орган исполнительной власти, который будет отвечать за организацию перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Законопроект находится на рассмотрении в Госсовете республики.



Дарья Пузикова