В Татарстане предложили определить орган, отвечающий за контроль в сфере перевозок такси

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Кабмин Татарстана может определить орган исполнительной власти, который будет отвечать за организацию перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Соответствующий законопроект находится на рассмотрении в Госсовете республики.

Еще власти хотят установить порядок предоставления разрешения на работу такси, приостановления, аннулирования и возобновления его действия. Кроме того, в республике может появиться региональный реестр перевозчиков, легковых такси и служб заказа такси.

Документ также обязывает таксистов осуществлять свою деятельность только на белых и желтых машинах.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Месяц назад Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) на легковые такси. Согласно законопроекту, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, планирующее заняться легковыми перевозками, не смогут заниматься этой деятельностью, пока не застрахуют свою ответственность минимум на 2 миллиона рублей за причинение вреда жизни каждому пассажиру.

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Айрат Назипов