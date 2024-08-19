Прокуратура проверит бугульминский «Водоканал» из-за жалоб горожан на счета

Фото: Маргарита Головатенко

Прокуратура проверит ООО «Бугульма-водоканал», учредителем которого является бывший руководитель исполкома Ринат Абдуллин. Причиной решения стали многократные жалобы жителей города, несогласных с начислениями организации. Об этом сообщает chelny-biz.ru.

— В связи с многочисленными обращениями бугульминцев о несогласии с начислениями за якобы несанкционированное подключение к сетям водоснабжения мной организована проверка. В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования, — цитирует издание прокурора Ришата Шакирова.

Так, недавно в прокуратуру обратилась женщина, которой предъявили долг в 51 тыс. рублей. Задолженность якобы сформировалась за последние 3 года из-за несанкционированного подключения. При этом, по ее словам, на приеме у руководства «Водоканала» ей сообщили, что в случае обращения в прокуратуру долг вырастет до 300 тыс. рублей.

Напомним, жители поселка Осиново в Зеленодольском районе Татарстана жалуются на проблемы с канализацией. В подвале одного из домов стоит зловоние, а вода течет постоянно.

Елизавета Пуншева