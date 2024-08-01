В Осиново люди страдают от проблем с канализацией: изношенные трубы и затопленные подвалы

Фото: скриншот из видеосюжета ТНВ

Жители поселка Осиново в Зеленодольском районе Татарстана жалуются на проблемы с канализацией. В подвале одного из домов стоит зловонный запах, а вода течет не переставая, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По словам жительницы дома Алсу Шакировой, проблема возникла из-за протекающего подвала. Она обратилась к врачу в больнице, и тот предположил, что в ее доме может быть черная плесень. Женщина подтвердила, что подвал действительно затоплен.



Такая проблема не только у Шакировой — практически все жители Осинова жалуются на протекающие канализационные трубы. Они обращались в исполком села и другие инстанции, но пока решить проблему не удалось.

Оказалось, что причина в изношенных сетях, проложенных еще в 1978 году. Их не ремонтировали последние семь лет. До конца 2023 года они были на балансе у «Водоканал-Сервиса», но компания отказалась от обязательств 31 декабря.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 254 УК РФ за загрязнение земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности. Ущерб окружающей среде составил более 750 тысяч рублей. Исполком направил требование о возмещении вреда в добровольном порядке. Если водоканал откажется принять сети на обслуживание, исполком будет вынужден обратиться в суд.



Рената Валеева