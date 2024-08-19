В казанском электротранспорте почти вдвое снизилось количество безбилетников

Фото: Динар Фатыхов

За прошедшую неделю количество пассажиров, которые не оплачивают проезд на казанском электротранспорте, составило 0,8%. Об этом сообщило МУП «Метроэлектротранс».

Согласно предоставленной информации, за прошедшую неделю контролеры проинспектировали 1 246 единиц подвижного состава, что позволило выявить 462 безбилетника, или 0,8% от общего числа проверенных пассажиров. Всего они проверили 52 365 пассажиров.

На днях замгендиректора муниципального предприятия Алексей Варин заявил, что в среднем в Казани не оплачивают проезд 1,4% горожан.

Большинство пассажиров «ведет себя сознательно» — 84% казанцев оплачивают проезд добровольно, а еще 15% — после обращения ревизора. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

При этом он заметил, что большинство пассажиров «ведет себя сознательно» — 84% казанцев оплачивают проезд добровольно, а еще 15% — после обращения ревизора.

Так, в начале августа этого года замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров предложил увеличить штрафы за безбилетный проезд в общественном транспорте до 2,5 тыс. рублей.

Олег Исаков