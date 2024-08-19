В ряде домов Московского района Казани отключат воду с 27 по 28 августа
С 9 утра 27 августа до 28 августа в Московском районе будет временно прекращена подача воды по нескольким адресам. Отключение связано с подключением объекта по улице Серова, 19, к централизованным сетям водоснабжения Казани. Об этом сообщает казанский «Водоканал» в телеграм-канале.
Без воды останутся жители следующих улиц:
- Блюхера, 79, 81, 82, 83, 84, 85, 81а;
- Восстания, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 83а;
- Кулахметова, 30, 31, 35а/33;
- Серова, 3, 5, 11, 13, 15, 17, 19, 27, 31, 4а корп. 2, 4а корп. 4, 7, 9; 9 корп. 1, 9а;
- Ш. Усманова, 27, 29, 31, 32, 33, 33/1, 33/2, 35, 27а, 30, 31а, 32а, 33/35а.
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