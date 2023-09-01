В Татарстане мероприятия в честь Дня республики посетили 500 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Мероприятия в честь Дня Республики посетили 500 тысяч человек, сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме правительства РТ.



— Праздничные мероприятия прошли во всех городах и районах на очень высоком организационном уровне. Всего во всех мероприятиях приняли участие 500 тысяч человек. Только в Казани — более 330 тысяч [человек]. Это огромное количество, — сказал он.

Масштабным концертом завершилось в Казани празднование Дня республики. Хедлайнером праздничного вечера стала российская поп-исполнительница Клава Кока. На сцену также вышел еще один популярный певец — Jony. В завершение вечера небо над акваторией Казанки озарил салют с музыкальным сопровождением.

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Маргарита Головатенко