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В Татарстане может появиться реестр мастеров народных ремесел

09:56, 31.07.2024
В Татарстане может появиться реестр мастеров народных ремесел
Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане создадут реестр мастеров народных промыслов и ремесел. Данный проект будет реализован для их сохранения и развития. Решение о внесении в данный реестр будет приниматься специальным художественным-экспертным советом, сообщает ГТРК Татарстан.

Для того чтобы мастер народного промысла был внесен в специальный реестр необходимо подать заявление, фото, выписки из протоколов совета, показать свою продукцию и подтвердить участие в выставках или ярмарках.

В начале года правительство России утвердило концепцию по сохранению и развитию нематериального этнокультурного достояния России до 2030 года. Планируется создать условия для сохранения и популяризации народной культуры: обычаев и обрядов, традиций и праздников, сказок и былин, песен и танцев, а также народных промыслов.

Разиль Самигуллин

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