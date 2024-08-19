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Сегодня в Казани не ожидается осадков, воздух прогреется до +24 градусов

07:00, 19.08.2024
Сегодня в Казани не ожидается осадков, воздух прогреется до +24 градусов
Фото: Реальное время

Сегодня в Казани прогнозируется облачная погода с прояснениями. Днем без осадков. Максимальная температура воздуха днем составит от +22 до +24 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр Татарстана.

Ветер северо-западный 5—10 м/с, днем местами порывами до 13 м/с.

В Татарстане также ожидается облачная погода, однако в отдельных районах пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5—10 м/с, днем местами порывами до 14 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от +20 до +25 градусов.

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