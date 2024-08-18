Свияжск рассчитывает увеличить турпоток до 2 млн человек в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

Музей-заповедник «Остров-град Свияжск» ожидает увеличения туристического потока в следующем году. По словам представителей музея-заповедника, в 2023 году Свияжск посетили 1,7 млн туристов. Это свидетельствует о росте популярности этого места среди путешественников, пишет ТАСС.

Самыми популярными мероприятиями стали Свияжская Масленица (26,4 тыс. посетителей) и начало туристического сезона (более 28 тыс. посетителей).

7 сентября в Свияжске пройдет традиционный гастрономический фестиваль «Свияжская уха». Также в начале сентября состоится научно-практическая конференция «Речная жизнь», на которой обсудят проблемы экологии, судостроения, традиций и кулинарии — все, что связано с жизнью на реке.



Напомним, сегодня инфраструктура Свияжска рассчитана на 60 тысяч туристов в год. Однако число гостей превышает эту цифру в 30 раз.

Рената Валеева