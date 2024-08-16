За минувшие сутки в 16 регионах России потушили 43 лесных пожара
За прошедшие сутки в России лесопожарные службы смогли ликвидировать 43 лесных пожара в 16 субъектах страны, сообщает Федеральное агентство «Авиалесоохрана».
Однако работы по тушению продолжаются: сейчас специалисты борются со 180 очагами возгорания в семи регионах.
В борьбе с огнем задействованы 3 656 человек, 362 единицы техники и 33 воздушных судна. Еще 54 самолета осуществляют авиационный мониторинг.
Для помощи регионам в стабилизации лесопожарной обстановки на территории Забайкальского края, республик Саха (Якутия), Тыва привлечено 1 074 работника Федеральной «Авиалесоохраны» и спецучреждений по охране лесов регионов.
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