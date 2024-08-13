Российского бойца отчислили из UFC после поражения от американца
Российский боец смешанных единоборств Денис Тюлюлин подвергся исключению из числа участников Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Соответствующая информация появилась на ресурсе UFC Roster Tracker.
Отчисление произошло вскоре после поражения в бою против американца Седрика Дюма. Поединок прошел 3 августа и завершился победой бойца из США решением судей. Это поражения стало уже четвертым подряд для российского спортсмена в UFC.
Тюлюлин выступал в UFC с марта 2022 года в среднем весе (до 84 кг). За это время боец успел выиграть один поединок и проиграть в пяти боях промоушена.
Отметим, что следующий турнир UFC пройдет 18 августа на площадке в Австралии. Главным боем вечера станет противостояние Исраэля Адесаньи и Дрикуса дю Плесси.
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