Российского бойца отчислили из UFC после поражения от американца

Фото: Динар Фатыхов

Российский боец смешанных единоборств Денис Тюлюлин подвергся исключению из числа участников Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Соответствующая информация появилась на ресурсе UFC Roster Tracker.

Отчисление произошло вскоре после поражения в бою против американца Седрика Дюма. Поединок прошел 3 августа и завершился победой бойца из США решением судей. Это поражения стало уже четвертым подряд для российского спортсмена в UFC.

Тюлюлин выступал в UFC с марта 2022 года в среднем весе (до 84 кг). За это время боец успел выиграть один поединок и проиграть в пяти боях промоушена.

Отметим, что следующий турнир UFC пройдет 18 августа на площадке в Австралии. Главным боем вечера станет противостояние Исраэля Адесаньи и Дрикуса дю Плесси.

Зульфат Шафигуллин