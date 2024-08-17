В Татарстане план по вводу жилья выполнен на 82%

Фото: Динар Фатыхов

На совещании в Доме правительства Татарстана, которое провел раис республики Рустам Минниханов, обсудили выполнение плана по вводу жилья. Так, по состоянию на 17 августа, план выполнен на 82%, введено 2 млн 587 тысяч кв. метров.

В индивидуальном жилищном строительстве годовой план выполнен на 124%. Сдано 13,9 тыс. домов площадью 1 млн 880 тыс. кв. метров. Продолжается работа по обеспечению жильем отдельных категорий граждан. Для обеспечения жильем детей-сирот заключены два государственных контракта на приобретение 120 помещений в 22 муниципальных образованиях.

По линии коммерческого строительства сдано 40% от запланированного объема: это 99 многоквартирных домов суммарной площадью 589 тысяч кв. метров. В части социальной ипотеки годовой план выполнен на 73%. Из 56 домов, которые необходимо построить в этом году, сданы 28 общей площадью 118 тысяч кв. метров.

На этой неделе министр строительства и архитектуры Татарстана Марат Айзатуллин также отчитался о готовности объектов к саммиту БРИКС. Так, к началу саммита планируется завершить строительство нового здания театра им. Г. Камала и обустройство парка рядом с ним.

Разиль Самигуллин