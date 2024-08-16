Иностранцы начнут проходить собеседования для получения визы в Россию

Фото: Динар Фатыхов

Иностранцы, которые хотят получить российскую визу, будут вынуждены проходить личные собеседования для определения целей и условий пребывания в России. Соответствующие изменения правительство страны внесло в правила выдачи документов иностранным гражданам от 2003 года, сообщает Интерфакс.

«В ходе рассмотрения вопроса о выдаче иностранному гражданину визы в целях дополнительной проверки достоверности сведений, подтверждающих цель поездки в Российскую Федерацию и условия пребывания на территории Российской Федерации, сотрудником уполномоченного государственного органа проводится личное собеседование с иностранным гражданином», говорится в измененных правилах.

В документе также уточняется, что иностранец вправе предоставить доказательства, подтверждающие цель визита при прохождении собеседования. В том числе виза оформляется и выдается при условии наличия у иностранного гражданина разрешения на проживание в России более 180 дней.

В начале августа стало известно, что Россия и Китай смягчат визовый режим для туристических поездок между странами. Предложено уменьшить минимальный состав туристических групп, посещающих государства, с пяти до трех. А также увеличить срок их пребывания на территории стран с 15 до 21 дня.

Разиль Самигуллин