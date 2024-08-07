Россия и Китай смягчат визовый режим для поездок туристов между странами

Фото: Динар Фатыхов

Россия и Китай смягчат визовый режим для туристических поездок между странами, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление советника-посланника по культуре посольства КНР в России Фэня Литао.

Так, предложено уменьшить минимальный состав туристических групп, посещающих государства, с пяти до трех. А также увеличить срок их пребывания на территории стран с 15 до 21 дня.

Напомним, за год работы системы единой электронной визы для въезда иностранных граждан в Россию — с августа 2023 года по июль 2024 года — ею воспользовались 540,9 тыс. иностранцев. Абсолютным лидером по числу оформленных электронных виз (254,2 тыс.) в Россию за год стал Китай.

Разиль Самигуллин