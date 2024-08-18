На покупку тракторов для Агрызского района Татарстана направили почти 4,8 млн рублей
Для Агрызского района Татарстана приобретут два трактора «Беларус 82.1» или их эквиваленты. Тендер опубликовали на сайте закупок.
Один трактор получит Бимское сельское поселение, другой — Исенбаевское сельское поселение. Каждая машина стоит почти 2,4 млн рублей. Заказчиком выступает Госкомитет республики по закупкам.
Напомним, в первой половине 2024 года в России существенно увеличились объемы госзакупок автомобилей, произведенных внутри страны. Абсолютным лидером стала группа ГАЗ: легковые и легкие коммерческие автомобили были объектами тендеров на общую сумму 24 млрд рублей. Это в 2,7 раза больше, чем в первой половине прошлого года.
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