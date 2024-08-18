Новости общества

11:57 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На покупку тракторов для Агрызского района Татарстана направили почти 4,8 млн рублей

18:01, 18.08.2024
На покупку тракторов для Агрызского района Татарстана направили почти 4,8 млн рублей
Фото: Илья Репин

Для Агрызского района Татарстана приобретут два трактора «Беларус 82.1» или их эквиваленты. Тендер опубликовали на сайте закупок.

Один трактор получит Бимское сельское поселение, другой — Исенбаевское сельское поселение. Каждая машина стоит почти 2,4 млн рублей. Заказчиком выступает Госкомитет республики по закупкам.

Напомним, в первой половине 2024 года в России существенно увеличились объемы госзакупок автомобилей, произведенных внутри страны. Абсолютным лидером стала группа ГАЗ: легковые и легкие коммерческие автомобили были объектами тендеров на общую сумму 24 млрд рублей. Это в 2,7 раза больше, чем в первой половине прошлого года.

Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Общество Татарстан

Новости партнеров

Читайте также