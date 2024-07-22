В России значительно выросли объемы госзакупок автомобилей, собранных на территории страны

Фото: Максим Платонов

В первой половине 2024 года в России существенно увеличились объемы госзакупок автомобилей, произведенных внутри страны, пишут «Ведомости».

Абсолютным лидером по тендерам в денежном выражении стала группа ГАЗ: легковые и легкие коммерческие автомобили были объектами тендеров на общую сумму 24 млрд рублей. Это в 2,7 раза больше, чем в первой половине прошлого года. УАЗов закупили на 6,4 млрд (рост более чем вдвое), автомобилей марки Lada — на 5,8 млрд рублей, что в полтора раза превышает прошлогодний показатель.

Столичный «Москвич» показал максимальный рост. Хотя предприятие заработало лишь 449 млн рублей, это в пять раз больше, чем за первое полугодие 2023-го. В пятерку лидеров по объемам тендеров вошли также российский офис Haval (1,2 млрд рублей) и «Москвич».

В прошлом году абсолютным лидером по объемам закупок легковых автомобилей стало тольяттинское предприятие: на «Лады» было потрачено на 23% больше денег, чем годом ранее. Минпромторг постоянно расширяет список моделей, рекомендованных к приобретению за счет бюджетов разных уровней. К примеру, в начале июля в него вошли Lada Largus и Xcite X-cross 7.

В марте правительство России одобрило выделение Минпромторгу денежных средств на закупку машин для ДНР. Согласно документу, который был опубликован на портале официального размещения правовых актов в пятницу, в 2024 году для ДНР закупят не менее 660 машин.

Рената Валеева