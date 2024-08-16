На 1 июля в России насчитывается 2,2 млн мотоциклов: более половины из них — отечественные

Фото: Динар Фатыхов

На 1 июля 2024 года в России зарегистрировано 2,18 млн мотоциклов. Самый большой парк мототехники сосредоточен в Краснодарском крае (111,4 тыс. единиц), за ним следуют Москва (97,6 тыс.) и Саратовская область (95 тыс.) Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Примечательно, что отечественные производители лидируют по количеству зарегистрированных мотоциклов. На долю «ИЖа» приходится почти 28% всего мотопарка страны (600 тыс. шт.), а за ним следуют «Урал» (277,2 тыс. шт.) и «Восход» (192 тыс. шт.). Эти три марки составляют почти половину (49%) от общего числа зарегистрированных мотоциклов.

Помимо отечественных производителей, в России популярны японские (12,9%) и белорусские (6,5%) мотоциклы. Китайские и чешские модели также представлены в значительном количестве (6,4% и 5,9% соответственно).

Помимо этого, по состоянию на 1 июля 2024 года в России насчитывается 50,6 тысячи электромобилей.



Рената Валеева