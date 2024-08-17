На капремонт домов культуры в Аксубаевском районе Татарстана направили 3,5 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

В Аксубаевском районе Татарстана проведут капитальный ремонт домов культуры в селах Сунчелеево и Старое Узеево. На эти цели выделили 3,5 млн рублей, изучило тендер «Реальное время».

В Сунчелеевском доме культуры исполнителю предстоит заменить деревянные окна на пластиковые, установить противопожарные двери и металлические дверные блоки, облицевать стены гипсокартонными листами и т.д. Закончить ремонт нужно к до 15 декабря 2024 года.

В Староузеевском учреждении работы будут вестись в кабинете директора, игровой и артистической комнатах, библиотеке, зрительном зале, холле, а также в участковом пункте полиции и сельском совете. Еще подрядчику предстоит отремонтировать выходы из здания. Перечень работ включает в себя замену окон и дверей, выравнивание внутренних поверхностей, установку подоконных досок и др.

Напомним, на ремонт дорожно-уличной сети участков в Альметьевском районе Татарстана выделят 100 млн рублей. Подрядчику предстоит отремонтировать около 7,2 тыс. км дорог.

Галия Гарифуллина