На ремонт дорог в Альметьевском районе Татарстана выделят 100 млн рублей
ГКУ «Главтатдортранс» ищет подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту дорожно-уличной сети участков, выделенных многодетным семьям в Альметьевском муниципальном районе республики. Согласно тендеру с сайта госзакупок начальная цена контракта составит 100 млн рублей.
Согласно условиям контракта, работы должны быть выполнены до 31 декабря. Подрядчику предстоит отремонтировать около 7,2 тыс. км дорог и провести следующие виды работ:
- капитальный ремонт дорог;
- установка водопропускных труб и дождевой канализации;
- обустройство дороги барьерными и перильными ограждениями, светофорами, искусственным освещением;
- переустройство инженерных коммуникаций;
- озеленение, посев трав, посадка деревьев и кустарников;
- восстановление изношенных покрытий.
Основные объекты строительства расположены на улицах: Шагена Донгаряна, Дружбы Народов, Сказочной, Кырлай, Шакирзянова, Ветеранов Труда, 70 лет Победы, Шамиля Надырова, Кленовой и Весенней.
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