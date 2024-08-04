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На ремонт дорог в Альметьевском районе Татарстана выделят 100 млн рублей

14:24, 04.08.2024
На ремонт дорог в Альметьевском районе Татарстана выделят 100 млн рублей
Фото: Артем Гафаров

ГКУ «Главтатдортранс» ищет подрядчика для выполнения работ по капитальному ремонту дорожно-уличной сети участков, выделенных многодетным семьям в Альметьевском муниципальном районе республики. Согласно тендеру с сайта госзакупок начальная цена контракта составит 100 млн рублей.

Согласно условиям контракта, работы должны быть выполнены до 31 декабря. Подрядчику предстоит отремонтировать около 7,2 тыс. км дорог и провести следующие виды работ:

  • капитальный ремонт дорог;
  • установка водопропускных труб и дождевой канализации;
  • обустройство дороги барьерными и перильными ограждениями, светофорами, искусственным освещением;
  • переустройство инженерных коммуникаций;
  • озеленение, посев трав, посадка деревьев и кустарников;
  • восстановление изношенных покрытий.

Основные объекты строительства расположены на улицах: Шагена Донгаряна, Дружбы Народов, Сказочной, Кырлай, Шакирзянова, Ветеранов Труда, 70 лет Победы, Шамиля Надырова, Кленовой и Весенней.

Анастасия Фартыгина

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