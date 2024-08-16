Хинштейн: иноагенты не должны получать доходы от трансляции своих произведений в России
Результаты опроса, проведенного председателем комитета Госдумы по информполитике Александром Хинштейном, говорят о том, что большинство (95%) не поддерживают идею о получении доходов иноагентами от трансляции их произведений на территории России. Только 4% опрошенных высказались за сохранение такой возможности, а 1% респондентов признались, что сами являются иноагентами.
— В самом деле, кажется абсурдом, когда деньги, получаемые в России, уходят потом на борьбу с нашей страной и поддержку Украины (как в случае с иноагентами: Noize MC*, Монеточкой*, лидерами «БИ-2»*, «Ногу свело»* и прочими), — пишет депутат в своем телеграм-канале.
Важно отметить, что Хинштейн рассуждает не о запрете творчества иноагентов или введении цензуры, а об отключении монетизации их произведений на российских стриминговых площадках. Это решение не затронет ни слушателей, ни правообладателей.
Если произведение не признано экстремистским и не внесено в реестры запрещенных, оно может транслироваться и скачиваться, но роялти за него исполнитель-иноагент получать уже не будет.
Напомним, с начала года российские компании направили около 2,5 млрд рублей на размещение рекламы в соцсетях и других интернет-ресурсах, которые запрещены или признаны нежелательными в России.
Справка
* Признаны иноагентами на территории РФ.
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