Российские компании потратили около 2,5 млрд рублей на рекламу в запрещенных или нежелательных ресурсах

Фото: Динар Фатыхов

С начала года российские компании направили около 2,5 млрд рублей на размещение рекламы в соцсетях и других интернет-ресурсах, которые запрещены или признаны нежелательными в России. Об этом сообщил председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

— За пять месяцев текущего года почти 2,5 миллиарда рублей направили наши рекламодатели для размещения рекламы в запрещенных сетях, — сказал Хинштейн в четверг на заседании Госдумы.

Хинштейн подчеркнул, что эти средства идут на финансирование деятельности ресурсов, направленной против России.

— Получается, что наш российский рекламодатель, пусть не напрямую, опосредованно, в одно касание оплачивает войну, ведущуюся против России, — считает он.

Госдума приняла на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях проект поправок к КоАП и УК РФ, устанавливающих ответственность за участие в работе нежелательных иностранных организаций, в том числе тех, учредителями которых выступают зарубежные госорганы.

Рената Валеева