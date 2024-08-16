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Совкомбанк снизил первоначальный взнос на покупку загородного дома

12:59, 16.08.2024
Совкомбанк снизил первоначальный взнос на покупку загородного дома
Фото: todd kent на Unsplash

В Совкомбанке минимальный первоначальный взнос по ипотеке на покупку жилого дома с земельным участком теперь 30%.

С начала августа Совкомбанк улучшил условия по кредиту на приобретение жилого дома с земельным участком, снизив требования к первоначальному взносу. Теперь по ипотечной программе «Кредит на покупку дома с земельным участком или таунхауса» минимальный первоначальный взнос составляет 30%.

Ознакомиться и подать заявку можно дистанционно на сайте или обратиться в любое отделение банка.

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