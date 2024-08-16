Совкомбанк снизил первоначальный взнос на покупку загородного дома
В Совкомбанке минимальный первоначальный взнос по ипотеке на покупку жилого дома с земельным участком теперь 30%.
С начала августа Совкомбанк улучшил условия по кредиту на приобретение жилого дома с земельным участком, снизив требования к первоначальному взносу. Теперь по ипотечной программе «Кредит на покупку дома с земельным участком или таунхауса» минимальный первоначальный взнос составляет 30%.
Ознакомиться и подать заявку можно дистанционно на сайте или обратиться в любое отделение банка.
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