В июле 2024 года в Татарстане выросло число переходов прав на недвижимость по ДКП

Фото: Максим Платонов

В июле 2024 года количество переходов прав на основании договоров купли-продажи (ДКП) увеличилось на 15% по сравнению с июнем. Всего было зарегистрировано более 5,8 тыс. сделок со вторичной недвижимостью.

Также зафиксирован рост количества сделок с индивидуальными жилыми домами и нежилыми помещениями — почти на 6% и 18% соответственно. А вот число сделок с земельными участками осталось примерно на том же уровне: около 9 тыс. и в июне, и в июле. Об этом «Реальному времени» сообщили аналитики Росреестра.

Общее количество переходов прав по ДКП в июле составило более 17,1 тыс., что на 5,6% больше, чем в предыдущем месяце. Наибольший прирост сделок в процентном соотношении наблюдался в сегментах жилой и нежилой недвижимости — 15 и 18%, соответственно.

— По итогам июля активность на вторичном рынке недвижимости республики не снижалась. Спрос в этом месяце увеличился на все виды объектов недвижимости, кроме земельных участков, — прокомментировала результаты замруководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова.

Однако стоит отметить, что в целом по Татарстану за период с января по июль 2024 года Росреестром было зарегистрировано 109,1 тыс. переходов прав по договорам купли-продажи, что на 11,7% меньше, чем годом ранее.

Что касается первичного рынка недвижимости, то в июле наметилась тенденция к снижению активности. Так, если в июне было зарегистрировано почти 3 тыс. договоров участия в долевом строительстве (ДДУ), то в июле — менее 1,2 тыс. Но при этом показатели по ДДУ за 7 месяцев значительно превышают прошлогодние: с января по июль текущего года зарегистрировано более 13,8 тыс. ДДУ, это на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам второго квартала 2024 года в первую тройку городов с самыми высокими темпами роста цен попали Воронеж, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону. Казань же заняла пятую строчку в топе «повышения цен».

Рената Валеева