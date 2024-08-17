В Татарстане выделили 600 тыс. рублей на инвентаризацию объемов выбросов парниковых газов
В Татарстане проведут научно-исследовательские работы по инвентаризации объемов выбросов и поглощения парниковых газов на территории республики за прошлый год. Министерство экологии и природных ресурсов республики выделило на проект 600 тыс. рублей. Соответствующий документ появился на сайте госзакупок.
Исследование охватит следующие категории источников выбросов:
- энергетика;
- промышленные процессы и использование продукции;
- сельское хозяйство;
- землепользование и лесное хозяйство;
- отходы.
В процессе инвентаризации будут изучены выбросы углекислого газа, метана, закиси азота, гексафторида серы, гидрофторуглеродов и перфторуглеродов.
Исполнитель предоставит технический отчет и региональный кадастр парниковых газов. Работы должны быть закончены к 1 декабря 2024 года.
Напомним, Министерство экономического развития России изучает возможность введения взимания платы с российских предприятий за выбросы углекислого газа и других парниковых газов. Плата может быть введена уже в 2028 году, а ее введение будет сопровождаться разработкой законодательных актов и созданием информационной системы для контроля и учета выбросов.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.