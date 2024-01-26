К 2028 году в России хотят внедрить плату за выбросы парниковых газов

В России к 2028 году предложили запустить систему взимания платы с бизнеса за выбросы парниковых газов. Об этом сообщили в РБК.

Министерство экономического развития изучает возможность введения взимания платы с российских предприятий за выбросы углекислого газа и других парниковых газов. Эту информацию можно найти в проекте плана по реализации стратегии социально-экономического развития России с низким уровнем выбросов таких газов до 2050 года.

Документ подразумевает, что плата за выбросы может быть введена уже в 2028 году, а ее введение будет сопровождаться разработкой законодательных актов и созданием информационной системы для контроля и учета выбросов.

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