ПФО вошел в тройку лидеров по количеству отремонтированных многоквартирных домов

Фото: Динар Фатыхов

В России продолжается капремонт многоквартирных домов. Как отметил вице-премьер Марат Хуснуллин, летние месяцы — самый активный период проведения работ. И до начала отопительного периода большую их часть необходимо завершить.

С начала года в регионах уже отремонтировали почти 11,5 тыс. домов. В них проживают более 1,7 млн граждан. Своевременное проведение работ позволяет предотвратить преждевременное ветшание жилья и поддержать техническое состояние домов. Выполнение работ также повышает качество и комфорт проживания людей в многоквартирных домах. Это одна из главных целей программы.

Наибольшее количество домов отремонтировали в Центральном (4 336), Приволжском (1 784) и Сибирском (1 407) федеральных округах. Больше всего жилья обновили в Московской области, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Самарской области, Красноярском крае, Челябинской области и Республике Крым.

— В 2014 году была запущена по всей стране региональная система капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. За весь период реализации программы были выполнены работы почти в 300 тыс. домах, площадь которых составила более 1 млрд кв. м. На сегодняшний день 40,5 млн человек проживает в домах, где проведен капитальный ремонт. Ключевая наша задача — улучшение качества жизни граждан, — подчеркнул глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Напомним, в Татарстане работы ведутся в 594 жилых объектах в 36 муниципальных образованиях. Выполнение строительно-монтажных работ составляет 78%, сезонных видов работ — 76%. Подрядными организациями завершены 152 дома, включая 42 объекта в 18 муниципалитетах, которые были сданы за последние полмесяца.

Рената Валеева