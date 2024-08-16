Адвокат напомнила, что с 1 сентября 2024 года закон разрешит педагогам делать замечания детям

Фото: Максим Платонов

С 1 сентября 2024 года вступает в силу положение, которое разрешает школам устанавливать требования к дисциплине на занятиях и правила поведения в учебном заведении. Ученики теперь будут обязаны соблюдать эти правила. Об этом напомнила адвокат Екатерина Соболева в своем телеграм-канале.

Учителя также смогут обращаться в администрацию учебного заведения с требованием применить дисциплинарное взыскание к ученикам, нарушающим правила. Это позволит педагогам эффективнее защищаться от психологического или физического давления со стороны учеников.

Кроме того, закон дополнили правом педагога на уважение его человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического насилия и от оскорблений личности. Новое правило будет применяться ко всем ученикам независимо от возраста или класса. Исключение сделают лишь для перемен и экстренных ситуаций, когда необходимо совершить звонок или отправить срочное сообщение.

Напомним, в Татарстане фиксируется нехватка около 2,3 тыс. учителей. Наиболее острая ситуация с набором кадров наблюдается по специальностям: учитель начальных классов, математики, русского языка, физики, химии, иностранных языков.

Рената Валеева