В Татарстане не хватает более 2 тысяч учителей

Фото: Максим Платонов

В Татарстане фиксируется нехватка около 2,3 тыс. учителей. Наиболее острая ситуация с набором кадров наблюдается по специальностям: учитель начальных классов, математики, русского языка, физики, химии, иностранных языков. Об этом заявила начальник отдела кадровой политики Минобрнауки республики Гузель Гатауллина, сообщает пресс-служба Минобрнауки региона.

Она добавила, что больше всего преподавателей не хватает в Казани, Набережных Челнах, Зеленодольске, а также в Лаишевском и Нижнекамском районах. Гузель Гатауллина добавила, что в настоящее время в сфере образования работает более 99 тыс. работников, добавив, что средний возраст учителей составляет 48 лет, доля молодых преподавателей до 35 лет равна 21%.

В июне также стало известно, что Татарстан занимает четвертое место среди регионов России по доле учителей с минимальной требуемой квалификацией для дошкольного образования. Этот показатель составляет 97,61%. Для педагогов дошкольного образования средний показатель по округу составил 94,35%, а для учителей начальной школы — 97,75%.

Разиль Самигуллин