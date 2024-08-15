Николай Патрушев: Морская коллегия проанализирует нормативно-правовую базу в сфере морской деятельности

Фото: предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

Морская коллегия, созданная указом президента Владимира Путина, станет координационным органом, который будет готовить решения главы государства в области морской деятельности и следить за их исполнением. Об этом рассказал «Известиям» помощник президента Николай Патрушев, назначенный председателем новой структуры.

По словам Патрушева, Морская коллегия проанализирует нормативно-правовую базу в сфере морской деятельности и актуализирует ряд документов с учетом национальных целей развития России и нейтрализации внешних угроз.

В составе Морской коллегии создано три совета: по стратегическому развитию ВМФ, по защите национальных интересов в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности России.

— Создаваемый, в частности, Совет по стратегическому развитию Военно-морского флота станет мозговым центром, который сосредоточится на подготовке стратегии развития ВМФ. Возрастающие угрозы со стороны Запада заставляют нас повышать боеготовность и техническую оснащенность флота, уделять особое внимание проблематике кораблестроения, разработке и производству новых образцов военной морской техники, подготовке специалистов ВМФ, — объяснил собеседник

Рената Валеева