В Татарстане природный заказник «Чулпан» будет носить имя заслуженного агронома ТАССР Анатолия Пухачева

Фото: Динар Фатыхов

Правительство Татарстана приняло решение присвоить государственному природному заказнику ландшафтного профиля «Чулпан», расположенному в Высокогорском районе, имя заслуженного агронома ТАССР, лауреата государственной премии Татарстана Анатолия Пухачева. Соответствующее постановление расположено на сайте правовой информации республики.

Теперь он будет называться государственный природный заказник «Чулпан» имени А.П. Пухачева.

Заказник находится в окрестностях села Большие Ковали и представляет собой средневысокий холмистый район. Площадь заказника составляет 6054,4 гектара. Он расположен на землях сельскохозяйственного назначения и других категорий, собственники и арендаторы земельных участков не теряют своих прав.

В лесополосах растут береза, лиственница, сосна и ель, а лесные колки состоят из широколиственных и мелколиственных деревьев: дуба, липы, осины, ильма и березы.

Рената Валеева