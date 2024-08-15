В Казани завершился ремонт подземного пешеходного перехода у ж/д вокзала «Казань-1»

В Казани завершился ремонт подземного пешеходного перехода, расположенного у ж/д вокзала «Казань-1». В рамках работ были обновлены лестницы, на пол уложен гранит, выполнена гидроизоляция и установлены водоотводные лотки. Также были покрашены стены и потолок, а входные группы обновлены от каркаса до поликарбоната, пишет пресс-служба мэрии города.

Ремонт был проведен в рамках подготовки к мероприятиям саммита БРИКС, который состоится в октябре этого года. Для поддержания порядка в переходе и контроля за поведением прохожих будут установлены камеры видеонаблюдения. На данный момент завершаются мелкие работы и устраняются замечания.

Напомним, что министр строительства и архитектуры Татарстана Марат Айзатуллин отчитался о готовности объектов к саммиту БРИКС. На данный момент к началу саммита в Казани планируют завершить строительство нового здания театра им. Г. Камала. Также министр напомнил о новом детском парке на берегу Казанки — выполнение работ составляет 89%.

Рената Валеева