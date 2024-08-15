В России могут обязать иностранцев сдавать биометрию при въезде в страну

Фото: Максим Платонов

В Госдуму внесли законопроект, обязывающий иностранных граждан сдавать биометрические данные при въезде в Россию. Соответствующий документ опубликован в думской базе, сообщают «Ведомости».

Согласно нововведению, иностранцы, которые приезжают в Россию не для работы и планируют оставаться здесь более 90 дней, должны будут проходить дактилоскопическую регистрацию не в миграционной службе по месту пребывания, а при въезде в страну. Под закон также попадут трудовые мигранты.



— Это позволит лучше отслеживать перемещения иностранцев, точно идентифицировать их и не допускать повторного въезда нежелательных лиц, — подчеркивается в документе.

Иностранцы должны будут проходить дактилоскопическую регистрацию не в миграционной службе по месту пребывания, а при въезде в страну. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Авторы законопроекта отмечают, что подобная практика существует во многих странах мира. Принятие закона будет способствовать повышению уровня защиты гражданских прав россиян, обеспечению безопасности и противодействию терроризму.

Стоит отметить, что в середине июля Госдума направила запросы в МВД, Генпрокуратуру и Следком по контролю за нелегальной миграцией, а две недели спустя одобрила проект об ограничении числа сим-карт на одного человека.

Олег Исаков