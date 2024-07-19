Госдума запросила предложения по контролю за нелегальной миграцией в МВД, Генпрокуратуре и Следкоме

Фото: взято с сайта duma.gov.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в МВД России, Генпрокуратуру, Следком и правительство России направлен запрос о предоставлении предложений по контролю за нелегальной миграцией. По словам Володина, вопросы противодействия этому входят в сферу компетенций многих министерств и ведомств, а значит, их решение необходимо искать совместно.



— На следующей неделе планируем рассмотреть во втором чтении законопроекты о режиме высылки из страны мигрантов, которые в ней незаконно находятся. Сведения о них будут вноситься в специальный Реестр контролируемых лиц. Вместе с тем упрощается процедура принятия решения о высылке — отдельные полномочия передаются от судов к полиции, — сообщил Володин в своем телеграм-канале.

Кроме того, готовится к рассмотрению во втором чтении законопроект об ужесточении требований к продаже sim-карт иностранным гражданам. Вячеслав Володин пояснил, что заключение договора для них станет возможным только при очном посещении офиса оператора связи и обязательном прохождении идентификации с использованием биометрии.

Рената Валеева