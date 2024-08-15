КГМУ собрал более 100 тыс. рублей на помощь жителям Курской области

Фото: пресс-служба КГМУ

Казанский государственный медицинский университет поддержал инициативу раиса Татарстана Рустама Минниханова о помощи курянам. Сотрудники и студенты собрали более 100 тыс. рублей для помощи жителям Курской области, пострадавшим от вторжения сил ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе КГМУ.

На собранные средства приобрели средства личной гигиены, предметы первой необходимости и продукты длительного хранения. Гуманитарная помощь была доставлена в пункт приема, организованный республиканским движением «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» по адресу ул.Патриса Лумумбы, д.4.

Напомним, Рустам Минниханов перевел часть своей зарплаты на счет для помощи пострадавшим мирным жителям Курской области. Инициативу главы региона поддержали и сотрудники администрации раиса, аппаратов Госсовета и Кабмина.

Дарья Пузикова